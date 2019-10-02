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اقتصاد

بعد تحقيقه رقما قياسيا.. تطور احتياطي النقد الأجنبي منذ تعويم الجنيه

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:31 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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ياسر جمعة
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد لأعلي مستوياتها بنهاية سبتمبر ليصل إلي 54.1 مليار دولار .

ويرصد موقع "صدي البلد" تطور احتياطي النقد الأجنبي منذ تعويم الجنيه، حيث بلغ رصيد مصر من الاحتياطي الأجنبي قبل التعويم 19.041 مليار دولار في أكتوبر 2016، وارتفع إلى 24.265 مليار دولار في ديسمبر 2016، ثم 31.305 مليار جنيه في يونيو 2017، و37.020 مليار دولار في ديسمبر 2017.

وواصل الاحتياطي الأجنبي مساره ليقفز إلى 44.259 مليار دولار في يونيو 2018، فيما تراجع في ديسمبر من ذات العام إلى 42.551 مليار دولار، ليعاود الارتفاع مرة أخري ويسجل 44.352 مليار دولار في يونيو 2019، ثم 44.917 مليار دولار في يوليو 2019، وارتفع ل44.97 مليار دولار في أغسطس2019، ثم في سبتمبر 2019 ارتفع مسجلًا أعلي مستوياته ليصل إلي 54.1 مليار دولار وفقا لآخر بيانات معلنة من البنك المركزي المصري.

وكان البنك المركزي، أعلن في وقت سابق، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليوالماضي، وأن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 106.2 مليار دولار في نهاية مارس من 96.6 مليار دولار نهاية 2018.
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