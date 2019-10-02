كارثة لو بتشخر وانت نايم.. اذهب للطبيب حالًا

يعاني كثير من الناس من ازمة " الشخير" اثناء النوم، يظن البعض ان اكبر ازمة للشخير هو الازعاج كنا نتمنى ذلك لكن للأسف أشار موقع "power of positivity" لأمور خطيرة قد يكون الشخير اثناء النوم دليل عليها.

أكدت بعض الدراسات على وجود صلة بين الشخير وأمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن تؤدي إلى ما يعرف بانقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب يؤدي إلى توقف الإنسان عن التنفس بشكل متكرر أثناء النوم.



وفي حال كان الشخص يصدر شخيرا مزعجا، سيلاحظ أيضا انقطاعا للنفس، وتعرضه لنعاس مرارا أثناء النهار ، فضلا عن ضعف التركيز في العمل والسيارة، وهذه الأسباب كلها توجب مراجعة الطبيب فورا.



كما اشارت الابحاث إلى إن الأشخاص يصبحون أكثر عرضة للشخير مع تقدم العمر، إذ تصبح أنسجة الحنجرة أكثر مرونة، كما أن زيادة الوزن تفعل فعلها في مفاقمة الشخير، وعادة ما يشخر الرجال أكثر من النساء، كما ربطت بعض الدراسات بين الشخير وارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وما يعرف بتصلب الشرايين.