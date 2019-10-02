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ديني

مؤخر الصداق.. علي جمعة يوضح أيهما أحق به المرأة أم الرجل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:34 م
مؤخر الصداق
مؤخر الصداق
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عبد الرحمن محمد
مؤخر الصداق أو ما يسمى بمؤخر الطلاق سيظل محل خلاف بين الأزواج والعائلات الى يوم القيامة مالم يتبع الجميع شرع الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، و مؤخر الصداق أو مؤخر الطلاق له ضوابطه الشرعية والقانونية يجب على الجميع اتباعها تجنبا للخلافات والقضايا التي تعج بها المحاكم سنويا. 

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن مؤخر الطلاق أو ما يسمى بمؤخر الصداق لا يتم الحكم عليه أهو من حق الزوجة أم الزوج إلا بعد معرفة الصورة التي تم عليها الطلاق.

وأضاف جمعة خلال احدى الدروس الدينية أنه في حالة ما إذا كانت الزوجة هي ما طلبت الطلاق ووافق الزوج فمن حقها مؤخر الصداق ونفقة المتعة والعدة ، أما إذا وافق الزوج على الطلاق وأخبرها أنه لا يستطيع سداد مؤخر الصداق وليس معه ما يدفعه ، ففي هذه الحالة إذا تنازلت الزوجة عن مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة فهنا لا يجوز لها ان تحصل علي مؤخر الصداق . 

وتابع: في هذه الحالة يسمى هذا النوع من الطلاق يسمى طلاق بصيغة الخلع لأن في الخلع لا تحصل المراة على أي شيء من حقوقها . 

مؤخر الصداق هل عليه زكاة 

أكد الدكتور علي جمعة أن الفقهاء أجمعوا على أن مؤخر صداق الزوجة ليس عليه زكاة ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول.

وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ينبغي على الزوج أن يسدد مؤخر الصداق وذلك قبل وفاته أو أن يخرج من تركته بعد وفاته فهو دين عليه فيجب عليكِ ان تأخذي مؤخر الصداق وذلك قبل تقسيم تركته .

وتابع: مؤخر الصداقِ دَيْنٌ يُستَحقُّ للزوجة عند أقرب الأجلين: «الطـلاق أو وفاة الزوج».

مؤخر الصداق حال وفاة الزوج 

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز للورثة توزيع الميراث إلا بعد سداد الديون على المتوفى، ونفس الشيء يسري على الوصية بنوعيها الاختيارية والواجبة.

وأجاب عاشور، عن سؤال "دقيقة فقهية" يقول صاحبه: "ما حكم مؤخر صداق المرأة؟ هل يعد دينا في التركة أم يسقط بوفاة الرجل؟"، قائلا: " أن مؤخر الصداق يعد دينا على الزوج تجاه زوجته، وبما أن الزوج توفى فهو دين في رقبته يجب دفعه إلى الزوجة من التركة، وكذلك مصاريف الدفن وما عليه من ديون خارجية وما تبقى منه يوزع على الورثة".

وأشار الى أنه لا توزع تركة المتوفي قبل سداد الديون التي عليه وذلك بعد تجهيزه من غير إسراف.

وتابع: نفس المؤمن معلقة بدينة حتى يقضى عنه، وأولى الناس بالبر هو ابنه.
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