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برلمان

هشام الحصري يفوز برئاسة زراعة النواب بعد سيطرة الشعيني لأربع سنوات

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:37 م
النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
فاز النائب هشام الحصرى برئاسة لجنة الزراعة بمجلس النواب، وذلك بعد أن سيطر على رئاستها النائب هشام الشعيني طوال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية.

كما فاز النائبين مجدى ملك وأيمن معاذ، وكيلين، والنائب عثمان المنتصر أمين سر، وذلك بالتزكية.

وكان د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية، علي مستوي الـ25 ، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.

جاء ذلك بجلسة البرلمان الأربعاء، حيث تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.

ومن المقرر، إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مكاتب اللجان، بالجلسة العامة الساعة الرابعة مساء اليوم الأبعاء.
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