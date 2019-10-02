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أخبار العالم

تحطم طائرة بوينج في مطار أمريكي.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:27 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تحطمت طائرة عتيقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية واشتعلت فيها النيران صباح الأربعاء في مطار برادلي الدولي، خارج هارتفورد بولاية كونيتيكت شمال شرقي الولايات المتحدة.

وبحسب قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال المطار في بيان له:"يمكننا تأكيد وقوع حادث لطائرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية تابعة لمؤسسة كولينجز هذاالصباح".

وأضاف البيان: "النيران لا تزال مشتعلة وتجرى عمليات الإنقاذ. المطار مغلق. وسنعلن المزيد من التفاصيل عندما تتوفر معلومات جديدة".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة كانت من طراز بوينج B-17 وأنها سقطت في نهاية الممر رقم 6 في حوالي الساعة العاشرة صباحًا. ولم يعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

فيما كان الاتحاد الدولي لمكافحي الحرائق المحلية "إس 15"، أول المتوجهين للتعامل مع نيران الحادث، وتظهر مقاطع الفيديو الدخان الأسود الذي يتصاعد فوق المطار.

ويستضيف المطار هذا الأسبوع عرضا للطائرات القديمة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

والطائرة بي 17 كان يطلق عليها قديما الحصن الطائر، ولعبت دورا محوريا مع قوات الحلفاء في أوروبا.
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