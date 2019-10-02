اصالة تحضن نيشان في أحدث ظهور لهما... صور

شارك الاعلامي اللبناني نيشان جمهوره بصورة جديدة له مع الفنانة أصالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت اصالة وهي تحتضن نيشان بالصورة اثناء التقاط سيلفي.





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين: "ما عهدنا اصالة تحتضن الناس" و "نيشان لا يلتقي الا المبدعين مثلة" و "انتو الاثنين بحبكن".



واشتهر نيشان بتقديم عدد من البرامج الفنية الناجحة، أبرزها "أنا والعسل"، "العراب"، "المايسترو"، "أبشر"، وغيرها من البرامج المهمة التي حظيت على إعجاب الجمهور المصري.



