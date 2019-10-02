Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اصالة تحضن نيشان في أحدث ظهور لهما... صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:31 م
اصالة ونيشان
اصالة ونيشان
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الاعلامي اللبناني نيشان جمهوره بصورة جديدة له مع الفنانة أصالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت اصالة وهي تحتضن نيشان بالصورة اثناء التقاط سيلفي.


ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين: "ما عهدنا اصالة تحتضن الناس" و "نيشان لا يلتقي الا المبدعين مثلة" و "انتو الاثنين بحبكن".

واشتهر نيشان بتقديم عدد من البرامج الفنية الناجحة، أبرزها "أنا والعسل"، "العراب"، "المايسترو"، "أبشر"، وغيرها من البرامج المهمة التي حظيت على إعجاب الجمهور المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيشان يتغزل في أصالة عبر إنستجرام

معهم بعيش أحلى أوقاتي.. أصالة تعلق على صورتها مع نيشان

نيشان ينشر صورة جديدة من جلسة تصوير في باريس

شاهد.. نيشان بـ الكاجوال في مونت كارلو

بين الزهور والأجواء المبهجة.. نيشان يثير إعجاب متابعيه في أحدث ظهور

فى ذكرى رحيل والده.. نيشان يذكره بهذه الكلمات المؤثرة

ترشيحاتنا

بعد خلعها الحجاب.. 5 رسائل غامضة وجهتها حلا شيحة

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

بالأسماء.. 10 لاعبين خارج مباراة الأهلي والأنتاج الحربي بفرمان من فايلر

آيتن عامر من داخل المستشفى تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها.. شاهد

حالة مرضية..الإفتاء ترد على من يستحم أكثر من ساعة .. فيديو

تحطم طائرة بوينج في مطار أمريكي.. فيديو

Advertisements

قضت ليلة العمر في السجن.. القبض على عروس بفستان زفافها لهذا السبب.. شاهد

هدية من البرلمان للمصريين..زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين لـ100 جنيه

منتقبة نفذت الجريمة.. كشف غموض خطف طفلة من أمام مدرسة في الأميرية.. صور

انفراجات ينتظرها محدودو الدخل..تأجيل زيادة أسعار الكهرباء وزيادة دعم التموين..وترقب لأسعار البنزين الجديدة

السودان تفجر مفاجأة حول التطبيع مع إسرائيل

صور جديدة تشعل أزمة نجم الأهلي.. وفايلر يخرجه من حساباته

أجمل عذراء في مصر.. لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي وما قصتها مع الـ حاج متولي

حبس ضابط شرطة سابق وأعرابي حاولا تهريب حشيش وأفيون بنفق الشهيد أحمد حمدي

علي جمعة يفجر مفاجأة لـ سيدة تسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان.. فيديو

هزت عرش الزمالك .. 17 معلومة عن المرأة الحديدية في الكاف

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

ثورة النواب لن تهدأ .. البرلمان يستدعي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لمحاسبتهم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية