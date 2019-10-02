لتحسين الأوضاع.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام سالزبورج في دوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب ، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره سالزبورج النمساوي ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى : أدريان



خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبرتسون



خط الوسط : فابينيو- فينالدوم - جوردان هندرسون



خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو



وتقام المباراة في التاسعة مساء على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز ، ويسعى ليفربول في تلك المباراة لتحسين بدايته السيئة ، بعد الخسارة أمام نابولي الإيطالي في الجولة الأولى.