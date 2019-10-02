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رياضة

لتحسين الأوضاع.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام سالزبورج في دوري الأبطال

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:48 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
أعلن الألماني يورجن كلوب ، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره سالزبورج النمساوي ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أندرو روبرتسون

خط الوسط : فابينيو- فينالدوم - جوردان هندرسون

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

وتقام المباراة في التاسعة مساء على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز ، ويسعى ليفربول في تلك المباراة لتحسين بدايته السيئة ، بعد الخسارة أمام نابولي الإيطالي في الجولة الأولى.
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