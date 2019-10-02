هتجيب ناس تزعل معاك.. هجوم ناري من رضوى الشربيني ضد مصطفى أبو تورتة

هاجمت الإعلامية رضوي الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" مصطفى أبو تورتة الذي تصدر موقع "تويتر".



ونشرت "رضوي" صورة علي حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" معلقة :" مصطفي أبو تورته ده انت هتزعل وهاتجيب ناس تزعل معاك ومش خسارة فيك حلقة بكرا".



وجاءت تعليقات الجمهور كالاتي :" مستنينها.. حتي سيرته وصلت الجزائر_اديلو مترحميهوش_منتظرينك يا كبيره".



يذكر أن الاعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".



واثار مصطفى ابو تورتة جدلا واسعا امس بسبب مغادرته حفل خطوبته بحجة مرض خاله وتسبب فى احراج الفتاة الذى تقدم لخطوبتها وزاد الطين بلة عندما اخذ معه التورتة وهو ما دفع رواد السوشيال ميديا لاطلاق اسم مصطفى ابو تورته عليه.