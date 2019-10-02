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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. ساديو ماني يتقدم لـ ليفربول أمام سالزبورج.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:17 م
ساديو مانى نجم ليفربول
ساديو مانى نجم ليفربول
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إسماعيل محمود
تقدم السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي لفريقه ، وذلك في المباراة التي تقام الآن أمام سالزبورج النمساوي ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وسجل ماني الهدف في الدقيقة التاسعة ، بعد تمريرة رائعة من زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو ، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف.

يذكر أن نابولي الإيطالي تعادل مع مضيفه نادي خينك البلجيكي بدون أهداف ضمن نفس المجموعة.
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