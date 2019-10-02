دوري أبطال أوروبا.. ساديو ماني يتقدم لـ ليفربول أمام سالزبورج.. فيديو

تقدم السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي لفريقه ، وذلك في المباراة التي تقام الآن أمام سالزبورج النمساوي ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



وسجل ماني الهدف في الدقيقة التاسعة ، بعد تمريرة رائعة من زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو ، ليتقدم لفريقه بهدف نظيف.



يذكر أن نابولي الإيطالي تعادل مع مضيفه نادي خينك البلجيكي بدون أهداف ضمن نفس المجموعة.