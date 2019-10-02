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اقتصاد

سعر البترول يهبط 2% اليوم 2 أكتوبر 2019

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:58 م
البترول
البترول
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رويترز
تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم الأربعاء بعد بيانات رسمية أظهرت زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، مما عزز المخاوف من سوق متخمة بالمعروض في ظل قراءات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة ضغطت على أسواق المال العالمية.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 1.20 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى 57.69 دولار للبرميل. وتراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 98 سنتا أو 1.8 بالمئة لتغلق عند 62.64 دولار للبرميل.

وهوت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية أكثر من اثنين بالمئة وسط بيانات تنبئ بأن تداعيات حرب التجارة الأمريكية الصينية تضر بسوق العمل في الولايات المتحدة. وسجلت مؤشرات الأسهم العالمية أدنى مستوياتها في شهر.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لما قالته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، متجاوزة بفارق كبير توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.6 مليون برميل، وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 201 ألف برميل.

وقال جين مكجيليان، نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت "أعتقد أننا نواصل تلقي إشارات على أن نمو الطلب هو عامل الضغط الرئيسي على السوق، في ضوء أرقام التصنيع المخيبة للآمال التي صدرت أمس."
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