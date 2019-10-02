الأهلى يهزم الإنتاج برباعية ويقدم أقوى عروضه فى الدوري الممتاز.. فيديو

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ضيفه الإنتاج الحربي بأربعة اهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب السلام في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز ليصبح هذا الفوز الخامس فى كافة المسابقات مع المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر.



الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند ثلاث نقاط فى المركز التاسع .



الشوط الأول ..



بدأ الأهلي اللقاء بضغط وكاد أن يتقدم في الدقيقة 3 بعد تمريرة من مجدي أفشة إلى جونيور أجايي على حافة منطقة الجزاء ليطلق النيجيري تسديدة أرضية مرت إلى جوار القائم الأيمن بقليل.



واصل الأهلي ضغطه بعد الفرصة المبكر سعيًا لهدف مبكر لكن الدفاع الأصفر تكتل بشدة، وكاد رمضان صبحي أن يفكك الدفاعات في الدقيقة 9 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ردها القائم الأيمن.



وترجم الأهلي تفوقه في الدقيقة 25 بعد بينية رائعة من مجدي "أفشة" إلى رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء ليتسلم جناح الأهلي الكرة بطريقة رائعة وينفرد ويسدد في الشباك معلنًا تقدم فريقه.



وكاد رمضان أن يسجل في الدقيقة 35 بعد تمريرة وصلته داخل منطقة الجزاء لينفرد ويسدد كرة ردها الحارس ليتابعها السولية بقذيفة علت العارضة لتضيع فرصة الهدف الثاني.



وتواصلت محاولات رمضان صبحي نجم الأهلي في الشوط الأول بعدما قابل عرضية من علي معلول بالسيطرة على الكرة في منطقة الجزاء والتسديد لكن كرته ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية في الدقيقة 42.



الشوط الثاني



محمد الشناوي سجل تصديًا مبهرًا في الدقيقة 47 بعد عرضية قوبلت برأسية خطيرة أبعدها حارس الأهلي بنجاح قبل أن يتابعها ممادو بتسديدة مرت إلى جوار القائم بقليل.



وعاد الأهلي ليسيطر ويهاجم ليترجم تفوقه في الدقيقة 56 بعد انفراد من رمضان صبحي ومراوغة ناجحة للحارس مرر بعدها الكرة إلى حسين الشحات في مواجهة المرمى ليتسلمها في هدوء ويسدد بيمناه الكرة إلى الشباك معلنًا عن هدف ثاني.



وتوغل حسين الشحات في منطقة جزاء الانتاج ليراوغ أحمد شديد قناوي بنجاح ويرسل تمريرة إلى مجدي أفشة في مواجهة المرمى والتكتل الدفاعي ليسدد صانع ألعاب الأهلي الكرة في الدفاع وتضيع فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 63.



علي معلول تكفل بصناعة الهدف الثالث في الدقيقة 69 بعد مرور ناجح من دفاعات الانتاج والوصول إلى منطقة الجزاء ليمرر إلى جونيور أجايي الذي حول الكرة إلى الشباك بسهولة.



واصل الأهلي سيطرته على المباراة رغم محاولات طفيفة من الانتاج الحربي في تسجيل هدف شرفي، لكن وليد سليمان كان له رأي آخر في الدقيقة 87 بعد استقبال تمريرة من حسين الشحات في منطقة الجزاء ليرسل تسديدة أرضية قوية إلى الشباك معلنًا عن رابع الأهداف الحمراء.