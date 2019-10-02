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حوادث

حبس قاتلى سائق تاكسى بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:09 م
نيابة دكرنس حبس قاتلى
نيابة دكرنس حبس قاتلى سائق تاكسى
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همت الحسينى
قررت نيابة دكرنس حبس قاتلى سائق تاكسى قاما باستدراجه 4 أيام على ذمة التحقيقات حيث انقضا عليه وقاما بقتله والاستيلاء على التاكسى الخاص به .

وتعود الواقعه عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشاره لمركز شرطة دكرنس من المستشفى بوصول أحمد البياع 33 عاما ، سائق، ومقيم بمدينة طلخا جثة هامدة وبه أثار طعنات متفرقة.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة دكرنس الى مكان البلاغ .

وبتشكيل فريق بحث توصل إلى أن مرتكبى الواقعة هم «ا. م.»، 26 عاما، عاطل و السابق اتهامه فى 9 قضايا «سرقة- ضرب- مخدرات»، و«م.ا ف.»، 25 عاما عاطل و له معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستدراج المجنى عليه من مدينة المنصورة لتوصيلهما إلى قرية ديمشلت التابعه لمركز دكرنس وفى الطريق قاما بالتعدى عليه بسكين فأوديا بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها على طريق العزازنة واستوليا على السيارة وهاتفه المحمول وهربا .

فيما قام بالإرشاد عن السيارة والهاتف المحمول والسكين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة اصدرت قراراها السابق بحبسهما.
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