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لم يعرفه العلم من قبل .. تفاصيل اكتشاف حفريات حوت في منطقة شق الثعبان .. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:08 م
اكتشاف حفريات حوت
اكتشاف حفريات حوت
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عمرو ممدوح
قال الدكتور عبد الله جوهر، الباحث في مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، إن حفريات الحوت التي تم اكتشافها في رخام شق الثعبان، تؤكد أن حجم ونوع الحوت لم يعرفه العلم من قبل، وفريد من نوعه.

وأضاف جوهر، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن صاحب ورشة الرخام، محمد بركات، فقد لوح رخام وقيمته المادية، إلا أنه فاز بخدمة العلم، والطلاب بورقة علمية متميزة.

وأوضح الباحث في مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، سيتم إطلاق اسم بركات على حفريات الحوت المكتشفة، بعد التأكد أن الحوت يعود لنوع لم يكتشف من قبل.

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