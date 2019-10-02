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مرأة

بـ باروكة غريبة.. بوسي شلبي بإطلالة غير موفقة في احدث ظهور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:39 م
بوسي شلبي
بوسي شلبي
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آية التيجي
نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، بإطلالة غير موفقة، وذلك خلال"ايفينت" في كايرو فيستفال سيتي.

وارتدت بوسي شلبي بلوزة روز، علي جيب أبيض وعليها ورود بألوان مختلفة، وبسيطة للغاية، وقد اختارت باروكة شعر باللون الثلجي، وهو ما لم يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

واختارت بوشي شلبي بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث ابرزت عينيها بالكحل الأسود، والآى لاينر، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.

ولم تتكلف في ارتداء الأكسسوارات، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها ..
بوسي شلبي بوسي شلبي
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