جيش الاحتلال: قواتنا نفذت منذ بدء وقف إطلاق النار 1200 عملية مركزة داخل لبنان

أعلن جيش الاحتلال، تنفيذ أكثر من 1200 عملية مركزة داخل لبنان منذ بدء وقف إطلاق النار، حبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال جيش الاحتلال، إن القيادة الشمالية وسلاح الجو قتلا أكثر من 370 مقاتلا من حزب الله وحماس وفصائل فلسطينية.

وتابع جيش الاحتلال:" دمرنا عشرات المواقع التابعة لحزب الله وأحبطنا محاولات لجمع معلومات استخباراتية عن قواتنا".

وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات اسرائيلية على جنوب لبنان حيث إستهدفت المحمودية ونبع الطاسة.

ومن قبل زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته الجوية اغتالت كامل رضا كرنبش، أحد عناصر حزب الله، في هجوم بمنطقة مفدون جنوب لبنان.