وزيرة التخطيط: 98% من نشاط السياحة يشرف عليها القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن الإستثمار الخاص، أن ما يتم تصديره في الملابس الجاهزة يتم من شركات القطاع الخاص، وأيضا الأدوية ومستحضرات الصيدلة يشرف عليها القطاع الخاص.

وقالت رانيا المشاط، خلال كلمتها التي ألقتها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي من العاصمة الإدارية الجديدة، أن 98% من نشاط السياحة سواء المطاعم والفنادق والمرشدين يشرف عليها القطاع الخاص، مؤكدا أن اسندامة نمو القطاعات الصناعية مبني على الشركات المصرية أو الأجنبية التي يديرها القطاع الخاص.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، ان كل عملنا يعد قائم على النمو والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص.