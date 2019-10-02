ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز ليفربول على سالزبورج

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًا على حساب ضيفه نادي سالزبورج النمساوي ، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.
وسجل المصري محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع ، ليقود ليفربول لتحقيق الفوز الأول لهم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، بعد الخسارة أمام نابولي الإيطالي في الجولة الماضية.
ويعرض صدى البلد ، جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد انتصار ليفربول اليوم
المركز الأول: نابولي الإيطالي برصيد 4 نقاط
المركز الثاني: سالزبورج النمساوي برصيد 3 نقاط
المركز الثالث: ليفربول الإنجليزي برصيد 3 نقاط
المركز الرابع: جينك البلجيكي برصيد نقطة وحيدة
وسجل المصري محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع ، ليقود ليفربول لتحقيق الفوز الأول لهم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، بعد الخسارة أمام نابولي الإيطالي في الجولة الماضية.
ويعرض صدى البلد ، جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد انتصار ليفربول اليوم
المركز الأول: نابولي الإيطالي برصيد 4 نقاط
المركز الثاني: سالزبورج النمساوي برصيد 3 نقاط
المركز الثالث: ليفربول الإنجليزي برصيد 3 نقاط
المركز الرابع: جينك البلجيكي برصيد نقطة وحيدة