ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز ليفربول على سالزبورج

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًا على حساب ضيفه نادي سالزبورج النمساوي ، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.



وسجل المصري محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع ، ليقود ليفربول لتحقيق الفوز الأول لهم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، بعد الخسارة أمام نابولي الإيطالي في الجولة الماضية.



ويعرض صدى البلد ، جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد انتصار ليفربول اليوم



المركز الأول: نابولي الإيطالي برصيد 4 نقاط



المركز الثاني: سالزبورج النمساوي برصيد 3 نقاط



المركز الثالث: ليفربول الإنجليزي برصيد 3 نقاط



المركز الرابع: جينك البلجيكي برصيد نقطة وحيدة