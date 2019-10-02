Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز ليفربول على سالزبورج

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:07 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
إسماعيل محمود
حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا هامًا على حساب ضيفه نادي سالزبورج النمساوي ، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وسجل المصري محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع ، ليقود ليفربول لتحقيق الفوز الأول لهم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، بعد الخسارة أمام نابولي الإيطالي في الجولة الماضية.

ويعرض صدى البلد ، جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد انتصار ليفربول اليوم

المركز الأول: نابولي الإيطالي برصيد 4 نقاط

المركز الثاني: سالزبورج النمساوي برصيد 3 نقاط

المركز الثالث: ليفربول الإنجليزي برصيد 3 نقاط

المركز الرابع: جينك البلجيكي برصيد نقطة وحيدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة نابولي ضد ليفربول في دورى أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا .. ترتيب المجموعة الخامسة ليفربول محمد صلاح في المؤخرة

بعد الخسارة من نابولي بـ دوري أبطال أوروبا.. ما سر سعادة مدرب ليفربول بالهزيمة

جدول ناري لـ محمد صلاح مع ليفربول في شهر أكتوبر.. تعرف عليه

موعد مباراة ليفربول و سالزبورج اليوم في دورى أبطال أوروبا

قبل مواجهة سالزبورج.. تعرف على تاريخ مواجهات محمد صلاح مع الفرق النمساوية

ترشيحاتنا

كواليس الصلح بين حسام البدري وعماد متعب في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

قبلة جريئة .. الصور الأولى من حفل زفاف جاستين بيبر وهايلي بالدوين

فيديوجراف| العريس الهارب.. حكاية مصطفى أبو تورتة ونهال

آخر تطورات أزمة الاهلي بعد شكاوى رفع الحصانة عن مرتضى منصور

علي جمعة يفجر مفاجأة لـ سيدة تسأل عن كفارة الجماع في نهار رمضان.. فيديو

تضم مالي والكاميرون وغانا... منتخب مصر في مجموعة نارية بنهائيات كأس الأمم الأفريقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. منة فضالي تبهر متاعبيها بإطلالة ساحرة

شاهد.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور على انستجرام

مع زوجها.. التركية هازال تفاجئ جمهورها بصور جديدة أثناء حملها