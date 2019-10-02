عرض ضليلة الحمار على مسرح رعاية شباب جامعة عين شمس

أقيم مساء اليوم على خشبة مسرح رعاية شباب جامعة عين شمس عرض" ضليلة الحمار"، وذلك ضمن فاعليات مهرجان إستقبال الطلاب للعام الجامعي الجديد.



جدير بالذكر ان عرض " ضليلة الحمار" تمثيل فريق كلية الاداب اخراج الطالب محمد عصام والعرض مأخوذ عن نص" قضية ظل الحمار " للكاتب المسرحى السويسرى، فريدريش دورينا والعرض حاصل على المركز الثالث في مسابقة الاكتفاء الذاتي وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية، ويعاد العرض غدا في تمام السادسة مسادًا.



كما يتم عرض مسرحية " تريفوجا" على مدار يومي ٧و٨ من أكتوبر الجاري و مسرحية" الحذاء المثقوب تحت المطر وذلك ضمن مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي