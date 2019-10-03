مقتل شخص في مشاجرة بالسيوف أمام البرلمان الروماني

قُتل شخص في معركة بالسيوف بين عصابتين متنافستين متورطتين في الاتجار بالبشر وقعت أمام مقر البرلمان الروماني في بوخارست.





وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أنه وقع خلاف بين العصابتين حول الأموال أسفرت عن وقوع قتال بين عدة أشخاص، فتوفي رجل وأصيب آخر.





وعثرت الشرطة على بندقية في ميدان "كونستيتوتسي" أمام قصر البرلمان، الذي يعد من أكبر الميادين في العاصمة الرومانية ومحاط بمقرات العديد من الهيئات الحكومية مثل الشرطة المحلية في بوخارست وهيئة المخابرات الرومانية ووزارة العدل ومكتب المدعي العام.



