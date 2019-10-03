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منوعات

مقتل شخص في مشاجرة بالسيوف أمام البرلمان الروماني

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قُتل شخص في معركة بالسيوف بين عصابتين متنافستين متورطتين في الاتجار بالبشر وقعت أمام مقر البرلمان الروماني في بوخارست.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أنه وقع خلاف بين العصابتين حول الأموال أسفرت عن وقوع قتال بين عدة أشخاص، فتوفي رجل وأصيب آخر.

وعثرت الشرطة على بندقية في ميدان "كونستيتوتسي" أمام قصر البرلمان، الذي يعد من أكبر الميادين في العاصمة الرومانية ومحاط بمقرات العديد من الهيئات الحكومية مثل الشرطة المحلية في بوخارست وهيئة المخابرات الرومانية ووزارة العدل ومكتب المدعي العام.

وقال قائد الشرطة: "إنه قررت عشيرتان متنافستان الاجتماع أمام قصر البرلمان..وحسب علمي، كانوا متورطين في الاتجار بالبشر إلى ألمانيا هذه المرة، ولم يتفقوا على المال"، مشيرا إلى أن الشرطة تدخلت ويقوم المحققون باستجواب العديد من الأشخاص وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة.
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