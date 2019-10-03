رئيس كوريا الجنوبية يتعهد برفع سن التقاعد لزيادة رفاهية كبار السن

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-أن حكومته ستسعى لرفع سن التقاعد، ووصف الأمر بأنه أفضل السبل لتحقيق رفاهية كبار السن.



وقال مون، في رسالته بمناسبة العيد الـ23 لكبار السن، "لن يكون هناك رفاهية أفضل من العمل للتمتع بحياة نشطة ومجزية"، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وأشار إلى التغير الهيكلي السريع للبلاد التي تصل تعددها إلى 51 مليون نسمة، قائلا "سيصل عدد المسنين في كوريا الجنوبية إلى 20% من إجمالي عدد السكان في عام 2026."



وأضاف أن الحكومة ستبذل المزيد من الاستعدادات والجهود لتأسيس "مجتمع سعيد" للمسنين.



وقال مون إن حكومته عملت على خلق 510 ألف وظيفة لكبار السن في عام 2018 وتعتزم إضافة 130 ألف وظيفة أخرى هذا العام.



وأضاف دون تحديد جدول زمني معين "ستعمل الحكومة أيضا على مد سن التقاعد، بحيث يمكن للمواطنين الاحتفاظ بوظائفهم المنتظمة لفترة أطول."



كما أرسل الرئيس بطاقات تهنئة إلى 1,550 كوري جنوبي في جميع أنحاء البلاد ممن يبلغ عمرهم 100 عامًا أو أكثر.



يذكر أن كوريا الجنوبية نقحت القانون الخاص بسن التقاعد في عام 2013 ليتم مده إلى سن الستين بعد أن كان 58 عامًا، وتم تنفيذ القانون بشكل كامل في عام 2017.



هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في الشهر الماضي عن مجموعة من التدابير والسياسات للمساعدة في مواجهة التحديات الناجمه عن التغير الديموغرافي. وقد تضمن ذلك الدفع لإدخال نظام يطالب الشركات بتوظيف العمال حتى سن معين يتجاوز سن التقاعد الحالي والبالغ 60 عامًا.



