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منوعات

15 مليون شخص زاروا ديزني لاند بـ طوكيو في 6 أشهر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
زار مدينة الملاهي "طوكيو ديزني لاند" في اليابان إجمالي 15 مليونا و74 ألف شخص في الفترة من أبريل وحتى سبتمبر من العام الجاري وهو رقم قياسي للعام التالي على التوالي لفترة ستة أشهر.

وذكرت الشركة المشرفة على تشغيل مدينة الملاهي في طوكيو، وتضم منتجعين ترفيهين هما "ديزني لاند" و"ديزني سي"، أن السبب وراء هذه الزيادة هو عطلة الاسبوع الذهبي التي امتدت 10 أيام.

وأوضحت الشركة، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) على الإنترنت، أن الرقم القياسي في عدد الزوار كان مدعوما بإنشاء لعبة جذابة جديدة لمحاكاة حركة الطيران ظهرت لأول مرة في منتجع "ديزني سي" في يوليو الماضي.

يشار إلى أن مدينة الملاهي طوكيو ديزني بنيت عام 1983 على غرار مدنية الملاهي ديزني لاند في كاليفورنيا وتقع في أوراياسو بمدينة شيبا شرق العاصمة طوكيو .
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