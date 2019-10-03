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أخبار العالم

بعد مظاهرات بغداد.. انقطاع الإنترنت بالكامل في جميع أنحاء العراق

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك"، ان وسائل الإعلام العراقية اعلنت انقطاع خدمة الإنترنت في عموم المحافظات العراقية بالكامل.

وقال موقع "السومرية" العراقي، إن "قطع الإنترنيت جاء على خلفية التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل".

وكانت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية قالت في وقت سابق، صباح اليوم، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.

وأضافت المصادر، لوكالة "رويترز"، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين. سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.

جاء ذلك بعد يومين من اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد والتي تحولت إلى العنف.
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