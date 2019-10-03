أحمد السعدني يروج لمسلسله الجديد.. والجمهور: بقالك فترة غايب

نشر اليوم الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة يروج بها لمسلسله الجديد "شبر ميه"، معلقا عليها "شبر ميه 💦قريبااا".ومسلسل شبر ميه مقرر عرضه علي قناه DMC.ومن أبرز التعليقات على الصورة:علقت مي سليم قائلا: "مبرووووووك هايكسر الدنيا❤❤""في الانتظار يا مبدع""الف مبروك يا نجم""اخيرا يا نجم بقالك مده غايب😍😍"ويذكر أن أحمد تألق في مسلسلة الأخير "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، حيث جسد شخصية عمر التي لاقت إعجاب الجمهور بشكل كبير جدًا.