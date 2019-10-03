أحمد السعدني يروج لمسلسله الجديد.. والجمهور: بقالك فترة غايب

نشر اليوم الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة يروج بها لمسلسله الجديد "شبر ميه"، معلقا عليها "شبر ميه 💦قريبااا".
ومسلسل شبر ميه مقرر عرضه علي قناه DMC.
ومن أبرز التعليقات على الصورة:
علقت مي سليم قائلا: "مبرووووووك هايكسر الدنيا❤❤"
"في الانتظار يا مبدع"
"الف مبروك يا نجم"
"اخيرا يا نجم بقالك مده غايب😍😍"
ويذكر أن أحمد تألق في مسلسلة الأخير "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، حيث جسد شخصية عمر التي لاقت إعجاب الجمهور بشكل كبير جدًا.
ومسلسل شبر ميه مقرر عرضه علي قناه DMC.
ومن أبرز التعليقات على الصورة:
علقت مي سليم قائلا: "مبرووووووك هايكسر الدنيا❤❤"
"في الانتظار يا مبدع"
"الف مبروك يا نجم"
"اخيرا يا نجم بقالك مده غايب😍😍"
ويذكر أن أحمد تألق في مسلسلة الأخير "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، حيث جسد شخصية عمر التي لاقت إعجاب الجمهور بشكل كبير جدًا.