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فن

أحمد السعدني يروج لمسلسله الجديد.. والجمهور: بقالك فترة غايب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:09 ص
احمد السعدني
احمد السعدني
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القسم الميدانى
نشر اليوم الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة يروج بها لمسلسله الجديد "شبر ميه"، معلقا عليها "شبر ميه 💦قريبااا".

ومسلسل شبر ميه مقرر عرضه علي قناه DMC.

ومن أبرز التعليقات على الصورة:

علقت مي سليم قائلا: "مبرووووووك هايكسر الدنيا❤❤"

"في الانتظار يا مبدع"

"الف مبروك يا نجم"

"اخيرا يا نجم بقالك مده غايب😍😍"

ويذكر أن أحمد تألق في مسلسلة الأخير "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، حيث جسد شخصية عمر التي لاقت إعجاب الجمهور بشكل كبير جدًا.
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شبر ميه 💦 قريباً @dmctv.eg

A post shared by Ahmed L Saadany (@ahmedlsaadany) on

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