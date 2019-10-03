اعشاب تخفف الوزن بدون رجيم .. رقم 2 الأكثر تأثيرا

اعشاب تخفيف الوزن بدون رجيم وحرق السعرات للوصول إلى الوزن المثالى تبحث عنه الكثير من السيدات وهي أسهل الطرق وأكثرها صحية لفقدان الوزن ومكافحة الالتهابات وخفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول وحتى محاربة الخرف" إليك مجموعة اعشاب تخفف الوزن يمكن استخدامها بدلاً من الملح لتعزيز صحة قلبك وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



لا يوجد أعشاب تخفف الوزن أو توابل لمساعدتك لكن بعضها يوفر مزايا فريدة من نوعها مثل زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك قليلا ، والمساعدة في درء الجوع أو تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم.



1. أعشاب تخفف الوزن الكاري ..



تساعد على قمع الرغبة الشديدة في الدهون ويساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم كما يحفز الأنسولين ويبطئ امتصاص السكريات في المعدة والتي يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري



2.أعشاب تخفف الوزن الحلبة



تستخدم بذور الحلبة كعلاج لارتفاع الكوليسترول في الدم والسكري ويمكن إضافته إلى الزبادي اليوناني العادي



2. أعشاب تخفف الوزن الكمون



كشفت الأبحاث الحديثة أن الكمون قد يكون وسيلة مساعدة طبيعية لانقاص الوزن ، مما يساعد على تقليل الدهون في الجسم. "حتى وجدت إحدى الدراسات أنه كان فعالاً مثل عقار أورليستات الناقص الوزن. إذا لم يكن هذا سببًا كافيًا لإضافته إلى رف التوابل ، فقد أظهر أيضًا أنه يخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية



وجدت دراسة أخرى أن النساء ذوات الوزن الزائد أو البدينات اللائي تناولن أقل قليلاً من ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون في اليوم



3. أعشاب تخفف الوزن الروزماري



استخدم روزماري لسنوات كتوابل لفوائدها الطبية. في الآونة الأخيرة ، يعتقد أن إكليل الجبل يساعد في درء الجوع وقد يساعد في إنقاص الوزن. روزماري غني بشكل طبيعي بحمض الكارنوسيك ، وهي مادة تحافظ على الوزن عن طريق تثبيط تكوين الخلايا الدهنية كما يساعد العضلات على امتصاص نسبة الجلوكوز ، مما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وربما يخفف من حدة الجوع. يمكنك شراء زيت إكليل الجبل أو طبخه بطرق مبتكرة ، مثل استخدامه كسيخ كباب. جرب خيوط السيقان مع الشمام الطازج أو البطيخ الملفوف بروسسيوتو وشويها برفق.



4. أعشاب تخفف الوزن بالزنجبيل



مثبط شهية طبيعي مما يساعدك على الشعور بالشبع و يساعدك الجنزبيل على حرق المزيد من السعرات الحرارية وبغض النظر عن الدرجة التي يمكن أن تقلل بها الزنجبيل من وزن الجسم ، فهي طريقة صحية لتوابل وجبتك. استخدم قليلًا من الزنجبيل المطحون لتحلية دقيق الشوفان بدلاً من السكر أو العسل.



5. أعشاب تخفف الوزن بالكركم



المواد الكيميائية الموجودة في الكركم قد تساعد في تقليل التورم التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب التي تظهرها الكركمين ، وهي صبغة صفراء مشتقة من الكركم التوابل ، قد تقلل من وزن الجسم وتزيد من التمثيل الغذائي



6. أعشاب تخفف الوزن بالثوم



من المعروف أن الثوم له فوائد صحية يقلل من ضغط الدم ، ويحارب الالتهابات ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وربما يحمي من التهاب المفاصل. الآن ، قد يساعد الثوم في التحكم في وزن الجسم أيضًاو لتحقيق أقصى استفادة من الثوم ، قومى بسحق الثوم الطازج واتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة 10 دقائق على الأقل قبل الطهي. سيتيح هذا الإنزيمات التي تم احتجازها في الثوم وتساعد على الاحتفاظ بما يصل إلى 70 في المائة من المركبات المفيدة في الثوم مقارنة بالطهي باستخدامه مباشرة بعد التكسير.

