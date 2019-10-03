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ديني

هل الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:48 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة.

وأوضح أمين الفتوى، في فيديو عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"، أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر".

وأضاف: "الثواب والدرجات إنما تكون من فضل الله على العبد بحسن عمله وإخلاص قلبه"، لافتًا إلى أن هذا الحال يكون أيضًا في المبطون لكن مع زيادة الرجاء في احتساب أجر الشهادة له طالما مات راضيًا بقضاء الله.
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