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أخبار البلد

القوى العاملة: نتابع سير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة في المحافظات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:49 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
وجهت وزارة القوى العاملة ، الوحدة المركزية بالوزارة والمسئولة عن وحدات التدريب المتنقلة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في خلال الأيام الماضية في أربع محافظات وهى الفيوم ،والدقهلية ، وسوهاج ، والوادي الجديد، بالمتابعة اليومية لسير عملية التدريب على مهن الخياطة والتفصيل ، والسباكة والتركيبات الكهرباء، وذلك في إطار مبادرة "مهنتك ..مستقبلك" والتي تأتي تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وتلقىت الوزارة تقريرا من مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد اشارت فيه إلى إلتزام كافة المتدربين من الشباب والفتيات بحضور اليوم الثالث من التدريب ، حيث يتم تدريب 15 سيدة على مهنة الخياطة والتفصيل لمدة شهر ؛ وتدريب ١٥ عاملا على مهنة السباكة ومثلهم على مهنة الكهرباء لمدة أٍسبوعين لكل دورة. وقد تم إختيار المتدربين والمتدربات الأكثر إحتياجا من خلال قاعدة بيانات لراغبي التدريب بالمحافظة ، كي تصل المبادرة لمن يستحقها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم منح الثلاث الأوائل من كل دورة ماكينة خياطة لكل متدربة ، وشنطتي عدة علي مهن السباكة والتركيبات الكهربائية.

وقالت الوزارة : انه جاري تطوير المرحلة الثانية من الوحدات المتنقلة ، وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية للوزارة بأيدي عمالها في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم. ، حتى يتم اطلااقها بمحافظات اخرى مشيرا إلى أن الوزارة تسعى الي تطوير منظومة التدريب والوصول الى أكبر عدد من المستفيدين من الدورات التدريبية .
القوى العاملة: نتابع سير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة في المحافظات
القوى العاملة: نتابع سير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة في المحافظات
القوى العاملة: نتابع سير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة في المحافظات
القوى العاملة: نتابع سير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة في المحافظات
القوى العاملة: نتابع سير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة في المحافظات
القوى العاملة: نتابع سير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة في المحافظات
القوى العاملة: نتابع سير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة في المحافظات
القوى العاملة: نتابع سير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة في المحافظات
القوى العاملة: نتابع سير العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة في المحافظات
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