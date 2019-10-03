طريقة عمل الأرز باللبن للشيف سالى فؤاد

يعد الأرز باللبن من أفضل الحلويات وأقدمها التى تعد بالمنزل ويحبها الأطفال والكبار بشكل كبير، ويكثرون شرائها من الخارج ، ومكوناتها توجد فى المنزل أغلب الأوقات ، لذلك نقدم لكى طريقة عمل الأرز باللبن على طريقة سالى فؤاد



مكونات طريقة عمل الأرز باللبن على طريقة سالى فؤاد



كوب أرز

3 كوب لبن

2 كوب ماء

نصف كوب سكر

رشة فانيليا

مكسرات للتزين



طريقة عمل الأرز باللبن على طريقة سالى فؤاد



ضعى الأرز والماء على النار حتى ينضج الأرز

فى وعاء أخر سخنى اللبن وضيفى له السكر والفانيليا ثم ضيفية على الأرز واتركية يغلى قليلًا

ضعى فى كاسات وأتركية يبرد داخل الثلاجة ثم يقدم وضيفى علية المكسرات

