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رياضة

عبدالله السعيد كلمة السر.. بيراميدز يتقدم بـ هدفين علي طنطا فى الشوط الأول

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 03:52 م
بيراميدز
بيراميدز
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عبدالله هشام
انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق بيراميدز بهدفين دون رد على منافسه طنطا في المباراة المقامة حاليا على ملعب طنطا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري موسم 2019-2020.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق إبراهيم حسن بعد استلام تمريرة طولية خلف مدافعي طنطا من عبدالله السعيد ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على أقصى الزاوية اليسرى للحارس إسلام طارق.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر اللقاء عن طريق عبدالله السعيد.

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز حقق الفوز في المباراة الأولى أمام فريق إنبي بنتيجة أربعة أهداف دون رد كما حقق طنطا الفوز علي فريق وادي دجلة بنتيجة هدف دون رد.
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