Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الشهادات الادخارية.. أول تحرك من البرلمان بشأن تثبيت سعر الفائدة لأصحاب المعاشات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:16 م
صدى البلد
Advertisements
حسن رضوان
أعلن سمير البطيخي عضو مجلس النواب، بتقدمه اقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه لوزير المالية، بشأن تثبيت أسعار الفائدة الخاصة بـ الشهادات الادخارية لأصحاب المعاشات لمدة 10 سنوات.

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شريحة أصحاب المعاشات يقومون بوضع أموالهم داخل البنوك وعمل شهادات ادخارية للاستفادة منها في الحصول على فوائدها، في مواجهة أعباء المعيشة لعدم قدرتهم على استخدام هذه النقود بعد خروجهم على المعاش في الأنشطة التجارية المتنوعة، مما يجعلهم يعتمدون على هذه الشهادات اعتماد كلي وجزئي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة قام البنك المركزي بخطوات إيجابية في تخفيض سعر الفائدة الذي ينعكس بالإيجاب على الاستثمار والبطالة والنمو الاقتصادي وغيرها، ولكن لا بد أن يراعي البنك المركزي شريحة أصحاب المعاشات للأسباب التي تم ذكرها في السابق.

وأشار النائب إلى ضرورة أن يقوم البنك المركزي بتحديد حد أقصى للفائدة مناسبًا وثابتًا لمدة 10 سنوات، على أن يستفيد المودع من أي زيادة في أسعار الفائدة ولا يتضرر من أي تخفيض، لضمان وجود فائدة ثابتة لا تتغير في هذه الفترة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، لتصبح 13.25% للإيداع، و 14.25% للإقراض، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار.

ويعد هذا الخفض هو الثاني على التوالي والثالث من نوعه هذا العام بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس الماضي بنسبة 1.5%، وفي فبراير الماضي بنسبة 1%.

وكان المركزي رفع الفائدة 7% بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 من أجل دعم الجنيه والحد من الدولرة، ومواجهة التضخم المتوقع بعد خسارة الجنيه لنحو نصف قيمته.

ومن المتوقع أن ينعكس القرار، خاصة أنه يأتي مرتبطا بالانخفاض السابق عليه، على عدد من العوامل الاقتصادية، ومن أهمها الاستثمار والنمو الاقتصادي، والبطالة، والودائع، والتضخم، والبورصة، وأسعار الصرف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستثمري بدر: خفض سعر الفائدة أصبح ضروريا لتقليل كلفة المشروعات الصناعية

كريم عادل: تحسن المؤشرات الاقتصادية ينذر بإمكانية تخفيض سعر الفائدة

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمصر.. خبراء لـ صدى البلد: الاقتصاد الوطني استوعب التضخم.. تحسن كبير بالمؤشرات الاقتصادية.. ويؤكدون: القرار يسهم في تنشيط مناخ الاستثمار وخلق فرص عمل

عن خفض أسعار الفائدة 1.5%.. اقتصاديون: البنك المركزي أظهر مرونة كبيرة في التعامل مع الأسواق والتطورات المحلية والعالمية.. قرار إيجابي للغاية على الصعيد الاقتصادي ينعكس على الاستثمار

مصرفيون يرحبون بقرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 1.5%

مسئول بـ المركزي: لن يتم خفض الفائدة على الشهادات الادخارية للأفراد

ترشيحاتنا

القميص الذي أرتديه أغلى من بيتكم.. ثورة غضب ضد فنانة شهيرة

بديلة للكيراتين.. وصفة لن تكلفك جنيهين لفرد الشعر فى 30 دقيقة

الكاف في ورطة.. الزمالك وجينيراسيون قيد الانتظار والوداد يترقب.. والترجي يخشى الإعادة

رغم إشادة فايلر بقدراته.. نجم الأهلي يطلب الرحيل الي الاتحاد السكندري.. تفاصيل

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

الأهلي يدفع بوجه جديد أمام أسوان .. تعرف عليه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة الطباخ فى ضيافة صدى البلد ..صور

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم

الرئيس يضع أكاليل الزهور علي النصب التذكارى للجندي المجهول.. صور