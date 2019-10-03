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أخبار العالم

نتنياهو يبحث إجراء انتخابات مبكرة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:08 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، مع عضو الكنيست، حاييم كاتس، ويبحث معه تقديم الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب.

وقال مصادر مقربة من نتنياهو إنه لم يقرر بعد بشكل نهائي ما إذا كان سيجري انتخابات تمهيدية مبكرة لرئاسة الحزب من عدمه.
وأضافت المصادر أن معظم أعضاء الليكود يرفضون إجراء انتخابات مبكرة خاصة وأن قيادة وزعامة نتنياهو لليكود لا تتزعزع، بحسب وصف موقع "والا" الإسرائيلي.

وكان نتنياهو قد التقى مع زعيم حزب اسرائيل بيتنا، افيغدور ليبرمان، لكن اللقاء فشل في التوصل لاتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وطرح ليبرمان مقترحا يتضمن إقامة حكومة وحدة تضم احزاب إسرائيل بيتنا والليكود وتحالف ازرق - أبيض.

وكان حزب الليكود قد هاجم القيادي في تحالف ازرق - أبيض، يائير لابيد، متهما إياه بأسر بيني غانتس ومنعه من تشكيل حكومة وحدة مع الليكود بهدف تشكيل حكومة مناوبة مع غانتس.

وردا على هذه الاتهامات أعلن لبيد تخليه عن مناوبته في منصب رئيس الحكومة، من أجل إتمام تشكيل حكومة وحدة وطنية.
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