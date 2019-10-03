وزيرة التضامن تكرم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص أصحاب ذهبية الهند.. صور

كرمت اليوم الخميس وزيرة التضامن الاجتماعي المنتخب المصري للأولمبياد الخاص الحاصل على ذهبية كأس البطولة الدولية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت بمدينة تشيناي الهندية خلال شهر أغسطس السابق.



حضر التكريم الذي أقيم بوزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود رئيس مؤسسة يونيفاي إيجيبت للدمج المجتمعي وعمرو محي الدين الطحاوى نائب المدير الوطني ورئيس البعثة المصرية ونجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات WE ومروان عاطف من إدارة التسويق والمسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري بالإضافة إلي عدد من السادة وكلاء وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء البعثة المصرية للأولمبياد الخاص.



وقالت وزيرة التضامن الإجتماعي إن حركة الأولمبياد الخاص المصري التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي شهدت تطورًا ملحوظًا، مشيرة إلي الدور الكبير التي قامت به الراحلة ماجدة موسى في تطوير ودمج أصحاب الإعاقات الفكرية بالمجتمع وقدمت أفضل المدارس وجعلت هناك فرصة للتعليم المتميز لذوي الإعاقة، مقدمة لها الشكر والاعتزاز لما قامت به من جهود في هذا المجال، ومشيرة إلى جهود المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، الذي جعل هذه القضية تجوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول العالم وليس في مصر فقط.



وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي أن مؤسسة يونيفاي إيجيبت تقدم نموذج غير مألوف في العمل علي ملف ذوي الإعاقة فليست الرياضة هي الوحيدة التي تقدمها المؤسسة بل تقدم رعاية صحية واجتماعية لذوي الإعاقات وأسرهم.



وأكد المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي أن ملف الإعاقة شهد تطور ملحوظ خلال السنوات السابقة منذ حضور ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للألعاب الإقليمية الثامنة والتي أقيمت بالقاهرة، مشيرًا إلي الدور الكبير الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي لدعم حركة الأولمبياد الخاص وأبطال مصر في كافة المجالات ومؤازرة في البعثات المصرية للأولمبياد الخاص وشحذ الهمم للأبطال وتشجيعهم في مسابقاتهم لتحقيق المراكز المتقدمة من أجل الدمج الكامل لهم في المجتمع.



من جانبه عبر المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن فخره وسعادته بإنجاز لاعبي منتخب مصر للأولمبياد الخاص وأن هذا الإنجاز نتاج طبيعي للجهود التي تبذلها الدولة في مجال ذوي الإعاقة، مشيرًا إلي الجهد المبذول لصدور قانون لذوي الإعاقة ليحقق طموحات ذوي الإعاقة وأسرهم في مصر، مقدمًا التحية لوزيرة التضامن الاجتماعي على الدور الكبير الذي قامت به ليخرج هذا القانون إلى النور.



وقد اشتمل التكريم على عرض فيديو حول إنجاز البعثة المصرية للأوليمبياد الخاص منذ بداية اختيار المنتخب مرورًا بالاستعداد للبطولة والسفر والمباريات وحصد الذهبية وكأس البطولة والعودة، كما شمل على عرض فيديو قصير بعنوان أول مرة حول إنجاز وزارة التضامن الاجتماعي في ملف ذوي الإعاقات المختلفة، واختتم الحفل بتكريم أبطال المنتخب المصري وتوزيع شهادات التقدير والتقاط صورة تذكارية.

