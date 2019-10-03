شاهد.. أحدث إطلالة لـ هنادي مهنا

شاركت الفنانة الشابة هنادى مهنا، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".وحلت هنادى مهنا بإطلالة مبهجة بارتدائها تيشيرت كت أسود، نظارة شمس، مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفايف وإسدال شعرها علي كتفيها.وشاركت مهنا، خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وتجسد من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنا، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.وتستعد النجمة هنادى مهنا لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبرى فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضة خلال الأيام القليلة.