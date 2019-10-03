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أخبار العالم

تركي آل شيخ يبحث عن العم محمود: دلوني عليه

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:17 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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عرفة البنداري
أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل شيخ، تعاطفه مع حالة المسن العم محمود العباد الذي يقوم بنقل طفلته من وإلى المدرسة على كرسي متحرك . بحسب ما نشرت صحيفة سبق" السعودية.

وكتب آل شيخ على تويتر : " ياليت أهل الخير يدلوني عليه ويتواصل معي".

وكانت الصحيفة السعودية قد نشرت قصة العم محمود العباد (75 سنة) الذي يقوم بنقل ابنته للعام الثاني على كرسي متحرك من وإلى المدرسة بحي التهيمية بمحافظة الأحساء، وذلك بعد أن أجبرته ظروفه المعيشية وإعاقته التي سببها حادث مروري على التنقل بابنته المريضة التي تمنعها ظروفها الصحية من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، فلجأ لنقلها على ذلك الكرسي.

في السياق ذاته، أعلن فاعل خير فضّل عدم ذكر اسمه تبرعه بسيارة ومبلغ مالي للمسن .
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