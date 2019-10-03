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رياضة

صدمة لجماهير الأهلي بشأن طبيعة بث مباراة أسوان في الدوري

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:10 م
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
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عبدالله هشام
‎أعلن اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع الأهلي والتي ستقام عصر السبت المقبل، على القنوات الأرضية فقط.

وأكد رئيس أسوان في تصريحات خاصة أنه سيتم إذاعة مباراة الأهلي على القنوات الأرضية، بعد التفاهم مع الهيئة الوطنية للإعلام، أما بخصوص البث الفضائي لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة الراعية حتى الآن.

ويستضيف أسوان النادي الأهلي في الثالثة عصر السبت المقبل، على ملعب أسوان، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد رئيس النادي على أنه كان يتمنى حضور الجماهير هذه المباراة، مشيرا إلى أنه يأمل الوصول لحل مع الشركة الراعية لتتمكن كل الجماهير المصرية من مشاهدة الأهلي وأسوان.‎
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