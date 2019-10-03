الدوري المصري.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات الجولة الثالثة وحكامها

تنطلق مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، غدا الجمعة 4-10-2019 لمدة 3 أيام.



البداية غدا مع سموحة وإنبي على ستاد الاسكندرية في تمام الثامنة مساء.



يوم السبت 5-10-2019 ، تنطلق 4 مباريات

الثالثة عصرا ، أسوان والأهلي على ملعب اسوان

الخامسة والنصف مساء ، الانتاج الحربي مع المقاولون العرب على ملعب السلام

الخامسة والنصف مساء ، وادى دجلة أمام الاسماعيلي على ملعب بتروسبورت

الثامنة مساء ، المصري في مواجهة الاتحاد السكندري على ستاد الجيش بالسويس



يوم الأحد 6-10-2019 تنطلق 4 مباريات

الثالثة عصرا ، الجونة أمام مصر المقاصة على ستاد الجونة

الخامسة والنصف مساء ، حرس الحدود وطنطا على ملعب المكس

الخامسة والنصف مساء ، طلائع الجيش وبيراميدز على ملعب الجهاز العسكري

الثامنة مساء ، الزمالك أمام اف سي مصر على ستاد بتروسبورت



القنوات الناقلة لمباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز ، أون سبورت ، وتايم سبورت.



وعن الادارة التحكيمية فقد اعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري ، عن حكام مباريات الجمعة والسبت ، على ان يعلن في وقت لاحق حكام مباريات الأحد.



مباراة سموحة وإنبي .. محمد يوسف ويعاونه شريف التباع وعادل ماهر ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا.



مباراة أسوان والأهلي: محمد الحنفي ويعاونه أحمد توفيق طلب وشريف عبدالله ومعهم محمد أبو خاطر رابعا.



مباراة وادي دجلة والإسماعيلي: محمود ناجي ويعاونه سعد سيد ومحمود عبد السميع ومعهم حسني سلطان رابعا.



مباراة الإنتاج الحربي والمقاولون العرب: نادر قمر الدولة ويعاونه محمد صلاح عبد الفتاح وإيهاب فخري ومحمد سيد بكر رابعا.



مباراة المصري والاتحاد السكندري: أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وعماد العقاد وأحمد العدوي رابعا.