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رياضة

الدوري المصري.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات الجولة الثالثة وحكامها

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:59 م
موعد والقنوات الناقلة
موعد والقنوات الناقلة لمباريات الجولة الثالثة
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ريهام بكير
تنطلق مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، غدا الجمعة 4-10-2019 لمدة 3 أيام.

البداية غدا مع سموحة وإنبي على ستاد الاسكندرية في تمام الثامنة مساء.

يوم السبت 5-10-2019 ، تنطلق 4 مباريات
الثالثة عصرا ، أسوان والأهلي على ملعب اسوان
الخامسة والنصف مساء ، الانتاج الحربي مع المقاولون العرب على ملعب السلام
الخامسة والنصف مساء ، وادى دجلة أمام الاسماعيلي على ملعب بتروسبورت
الثامنة مساء ، المصري في مواجهة الاتحاد السكندري على ستاد الجيش بالسويس

يوم الأحد 6-10-2019 تنطلق 4 مباريات
الثالثة عصرا ، الجونة أمام مصر المقاصة على ستاد الجونة
الخامسة والنصف مساء ، حرس الحدود وطنطا على ملعب المكس
الخامسة والنصف مساء ، طلائع الجيش وبيراميدز على ملعب الجهاز العسكري
الثامنة مساء ، الزمالك أمام اف سي مصر على ستاد بتروسبورت

القنوات الناقلة لمباريات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز ، أون سبورت ، وتايم سبورت.

وعن الادارة التحكيمية فقد اعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري ، عن حكام مباريات الجمعة والسبت ، على ان يعلن في وقت لاحق حكام مباريات الأحد.

مباراة سموحة وإنبي .. محمد يوسف ويعاونه شريف التباع وعادل ماهر ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا.

مباراة أسوان والأهلي: محمد الحنفي ويعاونه أحمد توفيق طلب وشريف عبدالله ومعهم محمد أبو خاطر رابعا.

مباراة وادي دجلة والإسماعيلي: محمود ناجي ويعاونه سعد سيد ومحمود عبد السميع ومعهم حسني سلطان رابعا.

مباراة الإنتاج الحربي والمقاولون العرب: نادر قمر الدولة ويعاونه محمد صلاح عبد الفتاح وإيهاب فخري ومحمد سيد بكر رابعا.

مباراة المصري والاتحاد السكندري: أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وعماد العقاد وأحمد العدوي رابعا.
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