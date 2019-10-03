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أخبار العالم

فرنسا تمنح إيران والولايات المتحدة مهلة شهرا.. تفاصيل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:28 م
فرنسا تمنح إيران
فرنسا تمنح إيران والولايات المتحدة مهلة شهر
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رويترز
قال وزير الخارجية الفرنسي إن أمام إيران والولايات المتحدة شهرا للجلوس إلى طاولة التفاوض مشيرا إلى أن خطة طهران لزيادة أنشطتها النووية في نوفمبر ستؤدي لتجدد التوتر في المنطقة.

وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل مغادرته نيويورك الأسبوع الماضي التوسط في محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن محاولاته باءت بالفشل.

وصرح جان إيف لو دريان للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان: "ما زلنا نعتبر تلك المبادرات، التي لم تنجح، مطروحة والأمر يرجع لإيران والولايات المتحدة للاستفادة منها في فترة زمنية محدودة نسبيا لأن إيران أعلنت إجراءات جديدة لتقليص التزاماتها باتفاق فيينا في نوفمبر".

وأضاف: "تلك الإجراءات تنذر بفترة جديدة من التوتر والتصعيد ولذلك علينا أن نستغل المساحة السياسية المتاحة للمضي قدما".

وتابع قائلا: "هناك إطار عمل على الطاولة اليوم نعتقد أننا يمكننا أن نتحرك على ضوئه والدبلوماسية الفرنسية تعمل على ذلك".
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