أهلي 2000 يتعادل مع مصر المقاصة

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ مع ضيفه مصر للمقاصة، سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: مروان صلاح.



الدفاع: رأفت خليل – بيجاد عادل – يوسف خليل – زياد أسامة.



الوسط: مصطفى أبو الخير – أحمد عماد – محمد أسامة “ميدو” – يوسف جبر – علي أيمن.



الهجوم: عبد الرحمن ممدوح.



وفي الشوط الثاني شارك عبد الغفار أنور بدلًا من يوسف جبر، وزياد صلاح بدلًا من أحمد عماد، وأحمد وائل بدلًا من علي أيمن.



الأهلي رفع رصيده بهذا التعادل إلى ١٠ نقاط، بعدما فاز في ٣ مباريات وتعادل في مباراة اليوم، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ – ١ ، وعلى وادي دجلة ٤ – ٢، مسجلًا ١٢ هدفًا مقابل ٤ في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًا، وعبد الله فاروق مدربًا عامًا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد نحلة معد بدني، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.