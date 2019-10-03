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زاهي حواس: أوباما أول رئيس أمريكي يتجول داخل الهرم.. ورفضت ركوبه الجمل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:34 م
أوباما بصحبة زاهي
أوباما بصحبة زاهي حواس في الأهرامات
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خالد محيي الدين
قال الدكتور "زاهي حواس"، وزير الآثار الأسبق، إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قام بزيارة كبري لمنطقة الأهرامات، حيث قام بزيارة وجولة داخل الهرم كأول رئيس أمريكي يقوم بها.

وتابع "حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه فوجئ بتحضير مجموعة من الجمال ليركبها الرئيس الأمرييكي في منطقة الأهرامات، ولكنه رفض ذلك طالبا منه التخلي عن تلك الفكرة، نظرا لان مشهد ركوبه الجمل يغطي بشكل كبير على زيارته لمصر.

وأضاف: أن تلك الجولة الهامة شهدت الكثير من الأسئلة والشرح للرئيس الأمريكي السابق عن منطقة الأهرامات وتاريخها.
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