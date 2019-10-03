يوفر فرص عمل للشباب.. اكسبريس تفتتح أول فرع لمشروع شارع 306 بالدقى

افتتحت شركة أكسبريس مصر للتطوير والإدارة، والمسئولة عن تنفيذ مشروع شارع 306، شارع 306 بحي الدقي بمحافظة الجيزة، كأول شارع للمشروع في محافظة الجيزة، بجوار المتحف الزراعي، لتوفير فرص عمل للشباب من أبناء محافظة الجيزة.



وحضر الافتتاح الدكتور وزيرى الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، والدكتورة نفيين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأسامة الشافعى، رئيس شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة لصندوق تحيا مصر.



ومن جانبه أكد مصطفى الجمل المستشار الإعلامي لشركة أسواق مصر اكسبريس وهي الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروعات في "شارع 306"، أن شارع 306 بحي الدقى، يضم 28 وحدة ثابتة ومتحركة عبارة عن منافذ لبيع المأكولات والمشروبات، والحرف والمنتجات اليدوية، وعربات متحركة لبيع المثلجات، ويتوسط الوحدات مقاعد ملونة وشاشات عرض للاستمتاع بالجلوس وسط الأشجار التى تتوسط المشروع.



وأضاف "الجمل" في تصريحاته لـ«صدى البلد» أن الشركة جهزت الموقع وفقا لاحدث التجهيزات لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مشيرا إلى أن الموقع مراقب بشكل كامل بكاميرات المراقبة، وبه كل التجهيزات سواء أنظمة مكافحة الحريق أو الأمن أو النظافة أو سيستم الدفع الإلكترونى الذى يوفر عناءً كبيرًا على البائع والجمهور ويعمل على رقابة الأسعار بالمشروع ويمنع التعامل النقدى بداخله.



وأشار إلى أن المشروع يهدف لتوفير 4 مليار جنيه لصالح خزينة الدولة، كانت يتم إهدارها في الأسواق العشوائية، والتي تم حلها من خلال تحويل نظام التعامل داخل المشروع إلى نظام ميكنة تامة.