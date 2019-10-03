Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجهاز الطبى بالزمالك يكشف تفاصيل إصابة شيكابالا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:35 م
شيكابالا
شيكابالا
Advertisements
محمد رشاد
كشف الجهاز الطبي للزمالك، أن التشخيص المبدئي لإصابة محمود عبد العزيز عبارة عن كدمة قوية في الركبة، وسيتوجه اللاعب لاحد المستشفيات لإجراء أشعة وفحوصات طبية.

وتعرض زيزو لإصابة قوية في الدقيقة 90 من عمر لقاء الزمالك والمقاصة في الجولة الثانية للدوري ما أدى إلى عدم قدرته على استكمال اللقاء لنفاد تغييرات الفريق الأبيض وكان محمود عبد العزيز زيزو حل بديلا فى المباراة بدلا من أحمد سيد زيزو.

وفي نفس الوقت أكد الجهاز الطبي للزمالك على إصابة محمود عبد الرازق "شيكابالا" بشد في العضلة الخلفية وإجهاد في العضلة الضامة وسيخضع لفحوصات خلال الساعات المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب الزمالك: إصابة محمد حسن كدمة في الركبة

صدمة لـ الزمالك فى مباراة المقاصة.. إصابة شيكابالا واستبداله بـ أشرف بن شرقي

ترشيحاتنا

اسعار البنزين الجديدة بعد خفضها في مصر

ما هى وأسباب ظهورها.. اقضي على جلد الوزه في 3 خطوات

الشهادات الادخارية.. أول تحرك من البرلمان بشأن تثبيت سعر الفائدة لأصحاب المعاشات

حادث مأساوي.. مصرع شاب بعد انفجار هاتفه أثناء النوم.. فيديو

شاهد.. حسني عبد ربه يحتفل بعقد قرانه وسط الأصدقاء والأقارب

طارق حامد يثير الشغب بعد انتهاء لقاء المقاصة ويخرج بالكارت الأحمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زفاف . ساندي في أحدث ظهور لها تسخر من مصطفى أبو تورتة

زوج مقهور يقاضي عشيق زوجته ويطالبه بتعويض.. لن تصدق النتيجة.. شاهد

بروسومات ديزني.. غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة عبر انستجرام