تسريب أغنية قديمة لـ نوال الزغبي.. بدك تسأل عليّ

تداول عدد من جمهور ومحبي النجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مقطع فيديو لأغنية مسربة لها بعنوان «بدك تسأل عليّ»، وانتشرت الأغنية بشكل واسع بين متابعي ومحبي نوال فور تسريبها.



الأغنية، تعود إلى تسجيل قديم، كانت نوال الزغبي قد سجلتها لكن لم تفرج عنها في أي من ألبوماتها الماضية، ما جعلها عُرضة للتسريب الذي حدث اليوم بالفعل، وهي أغنية باللهجة اللبنانية.



وكانت نوال الزغبي، قد حققت نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم 3 أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، الخميس 18 يوليو.



وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كدا باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".