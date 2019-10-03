خناقة بين أمير مرتضى ومراسل تايم سبورت بسبب ميتشو.. تفاصيل مثيرة

نشبت مشادة قوية بين أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك، ومراسل قناة تايم سبورت، بعد أن أجرى المراسل حوارا مع الصربى ميتشو المدير الفنى دون الحصول على إذن من المشرف علي الكرة.



واعتذر ميتشو لأمير مرتضى منصور بعد إجراء الحوار التليفزيونى دون الحصول على إذن منه.



وانتزع الأبيض ثلاث نقاط صعبة فى مباراة مصر المقاصة ضد الزمالك بالهدف الذى سجله أحمد سيد زيزو فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية ببطولة الدورى الممتاز.



بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.