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مرأة

كلاسيك وأنيقة.. وعد بإطلالة جديدة تبهر الجمهور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:20 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة وعد السعودية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة.

وظهرت وعد بإطلالة ببدلة كلاسيك بلونين من اللون الأسود والرمادي او اللبني الفاتح ، وتألقت بشعرها بلونين من اللون الاسود والاشقر ، واعتمدت مكياج باللون البني الهادئ ونسقت عدسات باللون الازرق .

وكتبت وعد تعليقا علي الصورة " كل علاقات الحب يدمرها ‏طرف ثالث مثلا انا والنوم دمرنا التلفون".

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