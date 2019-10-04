كلاسيك وأنيقة.. وعد بإطلالة جديدة تبهر الجمهور

نشرت الفنانة وعد السعودية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها جديدة.وظهرت وعد بإطلالة ببدلة كلاسيك بلونين من اللون الأسود والرمادي او اللبني الفاتح ، وتألقت بشعرها بلونين من اللون الاسود والاشقر ، واعتمدت مكياج باللون البني الهادئ ونسقت عدسات باللون الازرق .وكتبت وعد تعليقا علي الصورة " كل علاقات الحب يدمرها ‏طرف ثالث مثلا انا والنوم دمرنا التلفون".