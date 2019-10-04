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منوعات

المنحوس منحوس.. لقي مصرعه بعد سقوط شجرة عليه أمام مقبرة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
مصرع رجل بعد سقوط
مصرع رجل بعد سقوط شجرة عليه
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شيماء مصطفى
لقى رجل مسن، مصرعه، عقب سقوط شجرة عليه، بالقرب من مقبرة ستافورد الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عثر على رجل، يبلغ من العمر 58 عاما، بعد إصابته بسكتة قلبية، ووقوعه أرضا، بعد سقوط شجرة عليه، في طريق إيزابيل، بالقرب من مقبرة ستافورد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشرطة، تلقت بلاغا، من هيئة الإسعاف، يفيد بإصابة رجل بسكتة قلبية، حيث سارع قوات الأمن ورجال الإسعاف في الوصول إليه وإزالة أغصان الشجرة للوصول إليه، لكن لم يتمكنوا من إنقاذه.
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