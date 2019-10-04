جينيراسيون يواصل التصعيد أمام الزمالك ويستعين بأكبر منصب بالكاف

اشتعلت الحرب في أزمة مباراة الإياب بين الزمالك وجينراسيون السنغالي فى دور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا والتى أصبحت حديث الأوساط الرياضية المحلية والإفريقية وتداولتها وسائل الإعلام العالمية وصار هناك حالة من الترقب بعدما تم تأجيل حسم القرار النهائي إلى يوم 8 أكتوبر الجاري.



وذكرت تقارير صحفية سنغالية أن نادي جينيراسيون فوت دخل في حملة تصعيد الأزمة أمام الزمالك، حسب ما أكده موقع "senego" السنغالي.



بعدما أكد الموقع السنغالي أن لا نية لدى مسؤولي فريق جينيراسيون فوت بقيادة مادي توريه رئيس النادي، للاستسلام في قضية مباراتهم ضد الزمالك.



واستعان مسؤولي جينيراسيون بالسنغالية فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمشرفة على الاتحاد الأفريقي "كاف"، بشأن الأزمة، بعدما سلموها كل المراسلات التي وصلتهم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن المباراة.



ويستند الفريق السنغالي لعدم إخطاره بتعديل موعد ومكان اللقاء قبلها بـ 10 أيام وفقًا للائحة البطولة.



حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم والمشرفة على الكاف من التلاعب في أزمة الفريق الأبيض مع نظيره جينيراسيون السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.