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أخبار العالم

الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها للتريث وعدم السفر حاليا إلى العراق

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية
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أ ش أ
دعت وزارة الخارجية الكويتية، المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر للعراق، إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن، نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي يشهدها عدد من المدن العراقية.

وأهاب مصدر مسؤول بالخارجية الكويتية - في بيان رسمي - بالمواطنين المتواجدين حاليا بالعراق، إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة، والى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات العراقية حتى يتيسر موعد المغادرة.

وناشد المصدر المواطنين الكويتيين المتواجدين بالعراق، إلى الاتصال مباشرة على سفارة الكويت في بغداد، أو القنصلية العامة في البصرة، في حال الحاجة الى أي مساعدة.
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