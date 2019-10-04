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أخبار العالم

عضو بالليكود: نتنياهو أوضح من هو زعيم الحزب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:27 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
قال عضو حزب "الليكود"، في دولة الاحتلال الإسرائيلي ميكي زوهار، الجمعة، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن نيته دراسة إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية في حزبه، كان توضيح لجميع معارضيه- من هو زعيم الحزب.

وأضاف زوهار في مقابلة له في الإذاعة الرسمية الإسرائيلية: "الجميع يدركون أننا متحدون حول نتنياهو، وأتوق لإجراء انتخابات تمهيدية قريبًا".

وأضاف أن نتنياهو سيعيد التفويض الذي تلقاه لتشكيل الحكومة في الأيام المقبلة، ذلك لأن المفاوضات الائتلافية لا تتقدم.

وتوقع عضو الكنيست زوهار أن "يفشل" زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، في تشكيل الحكومة، وأنه في مهلة الـ 21 يوم، يمكن العثور على طريقة لتشكيل الحكومة "بسبب الخوف من الانتخابات الثالثة".

وبدوره، أشار عضو الكنيست اليعازر شتيرن، من تحالف "أزرق أبيض"، إلى إمكانية إجراء الانتخابات التمهيدية في حزب "الليكود"، والى تصريحات منافس نتنياهو الأول جدعون ساعر، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات التمهيدية، قائلًا " لقد أحرزنا تقدمًا في تصريح ساعر، تصريحه يدل على أنه يوجد في الليكود أشخاص يفهمون أن هناك دولة أيضًا".

وفي حديثه عن المفاوضات الائتلافية قال شتيرن: "يجب على الليكود التفاوض بدون الأحزاب اليمينية، ووضع خطوط أساسية لحكومة وحدة، ومن ثم سيكون من الممكن انضمام أحزاب إضافية إذا وافقوا على الخطوط الأساسية".

وفي حديثه، عن تصريح الشخصية الثانية في تحالف "أزرق أبيض"، يائير لابيد، الذي أعلن أمس الخميس، عن استعداده التنازل عن اتفاق التناوب الموقع بين زعيم التحالف بيني غانتس، عند توحد احزاب "يش عتيد" و"حوسن ليسرائيل"- وذلك بشرط إقامة حكومة وحدة وطنية، قائلًا: "تصريح محترم للغاية وذو قيمة".

وقال مسؤولون في حزب "الليكود"، الخميس، إن ما أعلنه الحزب في وقت سابق، عن أن رئيس الحكومة وزعيم الحزب بنيامين نتنياهو يدرس اجراء "انتخابات تمهيدية خاطفة" لانتخاب رئيس للحزب، ما هي إلا خدعة لكشف "المتآمرين"، الذين ينوون منافسة نتنياهو على رئاسة الحكومة "والإطاحة به".
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