نجم ليفربول السابق: أرنولد قد يكون كيفين دي بروين الجديد

قال كاراجر مدافع فريق ليفربول السابق إن النجم الدولي أرنولد لاعب الفريق صاحب الـ20 عامًا، قادر على لعب نفس دور صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفين دي بروين .



وأضاف كاراجر لقناة فيا سبورت: "رأيته في أكاديمية ليفربول للشباب عندما كان ابني هناك وكان هنا أصغر منه بأربعة أو خمسة سنوات وليفربول كان يعلم أن لديه لاعبًا جيدًا حقًا..وأعتقد أن هناك قليل من اللاعبين الذين يمكنهم أن تصنفهم كنجوم حاليًا، ولكن عندما تنظر إلى ما فعله في آخر سنتين سترى أنه واحد من أفضل اللاعبين الشبان في العالم".



واستطرد: "إذا كنت تتكلم عن كيليان مبابي الذي فاز بكأس العالم فهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم،ولكن لاعب مثل آرنولد بهذا العمر وصل لمستوى عالٍ وهو مهم للفريق ويمكنه أن يلعب في مركز أكثر إبداعًا من مركز المدافع الأيمن،ربما لن يكون الوقت مناسبًا لذلك الآن لأنه يؤدي جيدًا في مكانه حاليًا، ولكنه من أفضل اللاعبين في العالم استحواذًا على الكرة ومُبدع في الانطلاق بها".



واختتم حديثه بقوله:"إنه يساعد ليفربول على التقدم للأمام رغم كونه لاعب في خط الدفاع وهو من أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف وأرى أن لديه جودة في صناعة اللعب تفوق لاعبي وسط ليفربول حاليًا، تمركزه وتركيزه عليه أن يكون بنسبة مائة بالمائة في الدفاع الآن، ولكنه ربما يشعر بأمان كبير لوجود فان دايك إلى جواره".