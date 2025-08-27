ألقى قميصه في وجه المدرب| تفاصيل صدام «فيريرا» مع سيف الجزيري بالزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام سبب تصريحات المدير الفني لنادي الزمالك، يانيك فيريرا، تجاه مهاجم الفريق التونسي سيف الدين الجزيري.

وقال هشام، في تصريحات تلفزيونية: «شهد مران الزمالك قبل يومين أزمة بين المدير الفني يانيك فيريرا والمهاجم سيف الدين الجزيري، بعدما طلب المدرب من اللاعب المشاركة في التقسيمة بمركز الجناح، إلا أن الجزيري اعترض مؤكدًا أن مركزه الأساسي هو المهاجم الصريح».

وتابع: «بعد شد وجذب، أبلغ فيريرا المترجم بإخطار اللاعب بإمكانية مغادرة المران إذا لم يكن راضيًا عن التعليمات، وهو ما أغضب الجزيري، الذي غادر أرض الملعب وألقى قميص التدريب في وجه مدربه، قبل أن يقوم بركل جهاز لاب توب يخص الجهاز الفني».

وأضاف: «في مران الأمس، توجه اللاعب للمشاركة في التدريبات، إلا أن المدير الفني أخطره بقرار إيقافه، ليطلب الجزيري إخطارًا رسميًا بالقرار».

واختتم هشام: «ما علمته أن الجزيري يدرس تقديم شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بداعي سوء المعاملة».