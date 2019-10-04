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رياضة

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:32 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
يواجه فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي، غدا، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامن من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقناة الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول وليستر سيتي، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.

ليفربول ضد ليستر سيتي:

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواصلة إنتصاراته في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في مواجهة الغد، بينما يطمح ليستر سيتي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

وكان ليفربول فاز على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تقوق ليستر سيتي على توتنهام 2 - 1.

ترتيب ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي:

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث بـ 14 نقطة.

تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة ليستر سيتي:

حراسة المرمى: أرديان

خط الدفاع: روبرتسون - فان اديك - جوميز - أرنولد.

خط الوسط" فابينيو - هيندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.
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